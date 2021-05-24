У мережі опублікували фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair, який вчора здійснив вимушену посадку.

Про це повідомляє білоруське радіо Euroradio.

Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

Літаку наказали летіти до Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був набагато ближче.

Фрагмент розмови:

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Звідки ви взяли цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.