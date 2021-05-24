Про це повідомляє білоруське радіо Euroradio.
Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.
Літаку наказали летіти до Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був набагато ближче.
Фрагмент розмови:
Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.
Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Звідки ви взяли цю інформацію?
Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
- Народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива назвав затримання в аеропорту Мінська засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича “блискучою операцією” білоруських спецслужб.
- Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Євгеній Шевченко також підтримав затримання у Мінську Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.