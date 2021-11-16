#Букви зібрали нові фото з весілля

Як сповіщалось, 12 листопада американська кіноакторка, співачка, фотомодель і дизайнерка Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. На святковому заході були присутні голлівудські знаменитості, наприклад, акторки Емма Робертс та Ешлі Бенсон, співачки Бібі Рекса та Пола Абдул, дизайнерка Рейчел Зої та інші. А саме святкування тривало три ночі.

У Гілтон було чотири весільні сукні, дві з яких створили Oscar de la Renta, а наречений обрав для урочистостей темно-синій смокінг Ermenegildo Zegna.

“Я знайшла свій відсутній шматочок. Для мене ти більше, ніж мій чоловік. Ти мій найкращий друг, мій вчитель, мій коханець, моя довірена особа і батько наших майбутніх дітей. Я так пишаюся тим, що стою поруч з тобою як твоя дружина. Була частина мене, яка завжди відчувала, що я повинна сама вирушити в цю життєву подорож, але тепер я знаю, що зірки просто вибудовувалися, щоб ми знайшли один одного. Я дуже схвильована майбутнім, яке ми створимо разом”, – зізналась Періс, підписуючи весільну світлину.