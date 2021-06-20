У Twitter потрапило відео того, як 26-річний Зак Вайнер, кандидат до міської ради Манхеттена, насолоджується сеансом садомазохізму.

Про це повідомляє видання New York Post.

“Моя прекрасна подруга-домінатрікс грала з кандидатом до міської ради Верхнього Вестсайду Заком Вайнером, і я єдиний, у кого є відзнятий матеріал”, – написав анонімний користувач.

На відеозаписі зображено Вайнера з кляпом у роті і жінка поливала його воском і затискала соски прищіпками.

Кадри були зняті в студії Parthenon у Мідтауні, відомому місці для БДСМ-розваг.

У коментарі The Post Вайнер підтвердив, що це був він на відео, і сказав, що кадри були зняті близько 18 місяців тому з колишньою дівчиною, яку він зустрів під час вечірки на честь Гелловіна в 2019 році.

“Я не хотів, щоб хтось це бачив, але вже як сталося. Мені не соромно за те, що моє приватне відео поширюється у Twitter. Це був розважальний захід, і я весело проводив час зі своєю на той момент дівчиною. Як і багато молодих людей, я виріс у світі, де деякі з наших найбільш особистих моментів потрапляють до Інтернету”, – сказав Вайнер.

“Так, я БДСМщик. Мені подобається БДСМ”, – сказав Вайнер The Post. Він відмовився назвати ім’я жінки, що була на відео.

Варто зазначити, що у мережі багато хто став на сторону Вайнера:

“Я вважаю за краще, щоб над нашими політиками домінували професійні домінанти, ніж корпорації”.

“Я бачу двох дорослих, які займаються цим за згодою, ніхто нікому не зраджує, немає неповнолітніх. Уже крок вперед в порівнянні з багатьма політиками”.