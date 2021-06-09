Американський сайт ProPublica, який займається проведенням журналістських розслідувань в інтересах громадськості, заявляє, що бачив податкові декларації деяких із найбагатших людей світу, серед них: Джеффа Безоса, Ілона Маска та Воррена Баффета.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На сайті стверджується, що Безос (Amazon) не платив податків в 2007 і 2011 роках, а Ілон Маск (Tesla) нічого не платив в 2018 році.

Прессекретарка Білого дому назвала витік “незаконним”, і, що ФБР та податкові органи проводять розслідування.

ProPublica заявила, що аналізує “величезну базу даних податкової служби” про податки мільярдерів, і опублікує більш докладну інформацію в найближчі тижні.

На сайті зазначається, що 25 найбагатших американців платять менше податків – в середньому 15,8% скоригованого валового доходу – ніж більшість звичайних робітників.

Джессі Ейзінгер, старший репортер і редактор ProPublica, сказав Today Program: “Ми були дуже здивовані тим, що ви можете знизити податки до нуля, якщо б ви були мультимільярдером. Ультразаможні люди можуть обійти систему абсолютно законним шляхом”.

Заможні люди, як і багато звичайних громадян, можуть скоротити свій податок на прибуток із допомогою, наприклад, благодійних пожертвувань і отримання грошей з інвестиційного доходу, а не заробітної плати.

ProPublica, використовуючи дані, зібрані журналом Forbes, повідомила, що статки 25 найбагатших американців у сукупності зросли на 401 мільярд доларів з 2014 по 2018 рік, але за ці роки вони заплатили 13,6 мільярда доларів у вигляді податку на дохід.

Раніше президент Джо Байден пообіцяв збільшити податки для найбагатших американців. Він хоче підняти максимальну ставку податку, вдвічі збільшити податок на дохід від інвестицій і змінити податок на спадок.

В аналізі ProPublica згадується мільярдер, філантроп Джордж Сорос – він також нібито заплатив мінімальний податок. Його офіс в заяві для ProPublica сказав, що у Сороса немає податкових боргів через кількарічну збитковість. У заяві також зазначалося, що він довгий час підтримував підвищення податків для найбагатших людей Америки.

Майкл Блумберг, колишній мер Нью-Йорка, чиї податкові дані також були проаналізовані, сказав, що розкриття інформації викликає стурбованість із конфіденційністю, і він буде використовувати “законні методи”, щоб розкрити джерело витоку.

Прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що “будь-яке несанкціоноване розкриття конфіденційної урядової інформації” є незаконним.

Прессекретарка міністерства фінансів Лілі Адамс заявила в електронному листі агентству Reuters, що справа була передана до ФБР, федеральної прокуратури та у мінфін.