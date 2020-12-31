Запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його трансляції на телеканалах.

Відео опублікували кілька Telegram-каналів.

Новорічний ролик триває майже 15 хвилин. Спочатку Зеленський йде у сутінках до Маріїнського палацу. У дворі стоять солдати почесної варти. Глава держави заходить до будівлі, підіймається сходами та заходить до зали, де на нього чекають багато дітей.

Привітання проходить у форматі спілкування з дітьми. Зеленський відзначає, що у 2020 році Україну спіткало кілька випробувань, зокрема авіакатастрофа лайнера МАУ в Ірані, лісові пожежі, повінь на Прикарпатті, пандемія коронавірусу тощо.

Зеленський також розповів дітям про такі речі, як звільнення полонених, про відсоткові ставки на кредити для бізнесу, інфраструктурні проєкти, зокрема про завершення будівництва моста в Запоріжжі, спортивні успіхи українських стронгменів і футболістів. Глава держави у розмові з дітьми згадав про перемирʼя і загиблих військових, а також померлих діячів культури.