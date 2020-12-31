Відео опублікували кілька Telegram-каналів.
Новорічний ролик триває майже 15 хвилин. Спочатку Зеленський йде у сутінках до Маріїнського палацу. У дворі стоять солдати почесної варти. Глава держави заходить до будівлі, підіймається сходами та заходить до зали, де на нього чекають багато дітей.
Привітання проходить у форматі спілкування з дітьми. Зеленський відзначає, що у 2020 році Україну спіткало кілька випробувань, зокрема авіакатастрофа лайнера МАУ в Ірані, лісові пожежі, повінь на Прикарпатті, пандемія коронавірусу тощо.
Зеленський також розповів дітям про такі речі, як звільнення полонених, про відсоткові ставки на кредити для бізнесу, інфраструктурні проєкти, зокрема про завершення будівництва моста в Запоріжжі, спортивні успіхи українських стронгменів і футболістів. Глава держави у розмові з дітьми згадав про перемирʼя і загиблих військових, а також померлих діячів культури.
- Уже сьогодні українці зустрічатимуть Новий 2021-й рік. Наперекір епідемії коронавірусу і пов’язаним з нею карантинним обмеженням, у Києві є низка локацій, які можна відвідати на свята. #Букви розповідали, куди можна сходити в столиці та весело провести час з рідними або друзями, дотримуючись карантинних обмежень.
- Слідом за Новою Зеландією Новий 2021-й рік вже зустріли й жителі Австралії.