Сьогодні, 5 березня, три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв’язку на станції київського метрополітену – "Академмістечко".

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

Зазначається, що це перша станція столичної “підземки” де став доступним швидкісний мобільний інтернету.

Запуск 4G на цій станції став можливим завдяки раніше укладеному договору сервітуту між операторами “Київстар”, Vodafone і lifecell та КП “Київжитлоспецексплуатація”. В рамках цього договору оператори мають право модернізації частини обладнання, що встановлене на станції метрополітену “Академмістечко”, до 4G.

“Але для повноцінного запуску та розгортання 4G на всіх станціях протягом 2020 року депутати Київської міської ради повинні прийняти рішення про плату за доступ телеком-операторів до інфраструктури міста, зокрема метрополітену”, – додали в пресслужбі.

Наголошується, що якщо таке рішення буде прийнято депутатами на найближчій сесії міської ради, 12 березня, то всі три оператори планують запустити 4G ще на 8 станціях метро протягом першого півріччя, а на всіх станціях – до кінця 2020 року.