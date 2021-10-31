У метро Токіо (Японія) чоловік з ножем скоїв напад на пасажирів й влаштував підпал потягу. Його вже затримали поліціянти.

Про це повідомляють японський мовник NHK та видання Kyodo News.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом у вагоні, що проходив біля станції Кокуріо в місті Чофу на заході Токіо.

Нападник зайшов у потяг метро, розлив легкозаймисту речовину, ймовірно нафту, влаштував пожежу й напав з ножем на пасажирів.

Загалом постраждало щонайменше 10 осіб. Один з постраждалих отримав важкі травми.

Como "perturbados" hay en todos lados, hoy uno se ha dedicado a meterle fuego a un vagón del metro de #Tokio (#Japon). 15 personas heridas y el autor arrestado sin que sepa más. El hecho se ha viralizado rápido en redes 🇯🇵 con vídeos de pasajeros saliendo hasta por las ventanas. pic.twitter.com/VXRjHJURwD — Alfonso Poza (@alfonso_poza) October 31, 2021

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний розлий соляну кислоту. Водночас поліція не підтвердила цю інформацію.

Внаслідок займання згоріло кілька сидінь.

Нападника вдалося затримати майже відразу. Зазначається, що чоловік не чинив опору. Наразі поліція не повідомляє деталей про особу затриманого та мотиви злочину. Відомо лише те, що нападнику 24 роки.