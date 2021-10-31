Про це повідомляють японський мовник NHK та видання Kyodo News.
Напад стався близько 20:00 за місцевим часом у вагоні, що проходив біля станції Кокуріо в місті Чофу на заході Токіо.
Нападник зайшов у потяг метро, розлив легкозаймисту речовину, ймовірно нафту, влаштував пожежу й напав з ножем на пасажирів.
Загалом постраждало щонайменше 10 осіб. Один з постраждалих отримав важкі травми.
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V
— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
Como "perturbados" hay en todos lados, hoy uno se ha dedicado a meterle fuego a un vagón del metro de #Tokio (#Japon). 15 personas heridas y el autor arrestado sin que sepa más. El hecho se ha viralizado rápido en redes 🇯🇵 con vídeos de pasajeros saliendo hasta por las ventanas. pic.twitter.com/VXRjHJURwD
— Alfonso Poza (@alfonso_poza) October 31, 2021
ЗМІ повідомляли, що підозрюваний розлий соляну кислоту. Водночас поліція не підтвердила цю інформацію.
Внаслідок займання згоріло кілька сидінь.
Нападника вдалося затримати майже відразу. Зазначається, що чоловік не чинив опору. Наразі поліція не повідомляє деталей про особу затриманого та мотиви злочину. Відомо лише те, що нападнику 24 роки.
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