 

Про це повідомляють японський мовник NHK та видання Kyodo News.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом у вагоні, що проходив біля станції Кокуріо в місті Чофу на заході Токіо. 

Нападник зайшов у потяг метро, розлив легкозаймисту речовину, ймовірно нафту, влаштував пожежу й напав з ножем на пасажирів.

Загалом постраждало щонайменше 10 осіб. Один з постраждалих отримав важкі травми.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний розлий соляну кислоту. Водночас поліція не підтвердила цю інформацію.

Внаслідок займання згоріло кілька сидінь. 

Нападника вдалося затримати майже відразу. Зазначається, що чоловік не чинив опору. Наразі поліція не повідомляє деталей про особу затриманого та мотиви злочину. Відомо лише те, що нападнику 24 роки.