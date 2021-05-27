У КП "Київський метрополітен" обговорили правила перевезення моноколіс та самокатів у столичній підземці.

Про це поінформували в пресслужбі підприємства.

На зустрічі були присутні представники спільноти легкого персонального транспорту та метрополітену.

За результатами переговорів були підготовлені наступні правила:

1. Моноколеса мають перевозитись, як вони є (при цьому власники повинні слідкувати, щоб нікого не забруднити).

2. Усі складні самокати рекомендується складати. А ті, що більше 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити.

3. Речі більше 200 см (будь-які) заборонено перевозити.

4. За бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера. Однак важливо повідомити контролерові, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факту оплати проїзду, пасажира попросять оплатити повторно.

5. Кататися по платформі заборонено, оскільки “це може призвести до реальних складних травмувань”.

“Ми будемо пропонувати необхідні зміни до правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів”, – зазначила заступник керівника підземки Наталія Макогон.

У пресслужбі також нагадали, що 26 травня набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.