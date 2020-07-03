Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs у 2020 році проходитиме вже вчетверте. Цього разу у змішаному онлайн- і офлайн-форматі.

Онлайн-частина фестивалю відбудеться з 26 до 29 жовтня за підтримки Українського культурного фонду. В її межах уперше за історію фестивалю буде проведено конкурс неігрових повнометражних фільмів, вироблених в Україні й у копродукції.

Приймання заявок стартував 2 липня.

Дедлайн: 15 вересня.

“Чому оргкомітет фестивалю вирішив провести саме національний конкурс? Тривалий час на сході України не існувало великого кінофестивалю, який би фокусувався на проблематиці й повсякденному житті регіону, представляв його на кінематографічній мапі країни. Місцевим кіномитцям бракує можливостей для професійного зростання, майданчиків для просування своїх робіт, контактів із колегами з інших областей України та Європи. Хоча відповідний запит, як із боку професійної спільноти, так і ширшого глядацького загалу, існує. З’явившись 2017 року в Харкові, фестиваль Kharkiv MeetDocs, серед завдань якого — стати голосом культурної ідентичності Східної України та познайомити аудиторію з роботами місцевих режисерів, за 3 роки став найбільшою подією такого типу в регіоні”, — розповідає директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм.

До відбіркової комісії увійшли: Євгенія Крігсхайм — директорка і засновниця Kharkiv MeetDocs, Алекс Малишенко — кіножурналіст і співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno, що пропагує українське кіно, Віктор Глонь — відбірник і програмний координатор Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” і Фестивалю американського кіно “Незалежність”, продюсер і режисер Фелікс Крігсхайм (Німеччина) та Анастасія Пугач — голова департаменту з комунікацій кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Найкращий фільм Національного конкурсу обиратиме професійне журі, що складатиметься з провідних кінематографістів України та Європи. Крім того, на сайті буде доступне голосування для глядачів.

В онлайн-форматі відбудеться конкурс незалежного короткометражного кіно “Бардак”. У межах конкурсу демонструватимуть кінострічки, зняті без державного фінансування протягом останніх 4 років і хронометражем до 30 хвилин. Програмним директором і засновником “Бардака” є кінокритик Антон Фролов.

Усі покази відбудуться на сайті фестивалю http://meetdocsfestival.com і будуть безкоштовними.

Удруге кінофестиваль проведе конкурс дитячого соціального відео. До участі будуть допущені відеоролики тривалістю до 3 хвилин від дітей і підлітків від 8 до 16 років.

Офлайн-частина проходитиме з 29 до 31 жовтня за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (з оглядом на актуальну епідеміологічну ситуацію). Фестиваль відбудеться у Харкові й охоплюватиме позаконкурсні покази ігрових і документальних фільмів, майстер-класи та вже традиційний пітчинг документальних кінопроєктів.

Контактні дані:

Щодо подачі фільмів на Національний конкурс: [email protected]

Для ЗМІ: [email protected]

Голова департаменту з комунікацій Анастасія Пугач: [email protected]

З організаційних питань: [email protected]