“Наші сили супроводжують звільнених заручників доти, доки вони не дістануться своїх сімей у лікарнях”, – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

“Ми продовжимо працювати разом з органами оборони для повернення всіх заручників”, – додають у ЦАХАЛі.