У межах «миротворчої місії» президент ПАР прямує до України

15 червня президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса відвідав Польщу на шляху до України та Росії в межах африканської "миротворчої місії".

Джерело: SkyNews

Вже 16 червня Рамафоса планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським в Україні. На 17 червня у нього запланована поїздка до РФ, де він має зустрітися з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Цього тижня основні африканські держави наголосили на необхідності імпорту зерна для розв’язання проблеми продовольчої безпеки.

Тоді як 13 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової ініціативи, запровадженої за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, оскільки її власні “постачання зерна та добрив все ще зіштовхуються з перешкодами”.

Термін дії угоди може закінчитися 17 липня.