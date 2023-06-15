У межах «миротворчої місії» президент ПАР прямує до України

Джерело: SkyNews
Вже 16 червня Рамафоса планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським в Україні. На 17 червня у нього запланована поїздка до РФ, де він має зустрітися з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.
Цього тижня основні африканські держави наголосили на необхідності імпорту зерна для розв’язання проблеми продовольчої безпеки.
Тоді як 13 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової ініціативи, запровадженої за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, оскільки її власні “постачання зерна та добрив все ще зіштовхуються з перешкодами”.
Термін дії угоди може закінчитися 17 липня.
17 травня було досягнуто домовленості про продовження угоди, яка дозволяє експортувати зерно з українських портів у Чорному морі.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода між Україною та Росією, укладена за посередництва Туреччини та ООН, буде продовжена на два місяці.
Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія заблокувала життєво важливий експорт зерна з основних чорноморських портів України, що означало, що мільйони тонн українського зерна не експортувалися до багатьох країн, які залежать від неї.
Вплив війни на світові продовольчі ринки був миттєвим і надзвичайно болючим, оскільки на Україну припадає щонайменше 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю.
Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із “зернової угоди” наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.
Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.
Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
“Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники матимуть змогу пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду”, – зауважив посадовець.
Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.
- Міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.