Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
Другий потік проєкту розпочнеться з 1 лютого.
Google планує навчити до 10 тисяч українців працювати із хмарними технологіями до кінця 2023 року. Метою є допомогти продовженню цифрової трансформації України та виведення її на новий рівень. Навчання орієнтовано з фокусом на Machine Learning та роботу з даними.
Учасники проєкту отримають 60 днів безоплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost. Вони можуть отримати практичний досвід світового рівня та індивідуальні напрямки навчання. У межах навчання передбачено зустрічі з фахівцями щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та із карʼєрними консультантами.
Ще українці отримають безоплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів. Учасники мають знати англійську мову. Реєстрація доступна за посиланням.
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- Google разом з Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки першої леді Олени Зеленської презентували онлайн-простір української культури на платформі Google Arts & Culture – “Україна поруч”.