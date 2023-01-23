Завершився перший потік навчання за програмою "Розвивайте кар’єру з Google Cloud", де брали участь 17 тисяч українців. Вони отримали знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

Другий потік проєкту розпочнеться з 1 лютого.

Google планує навчити до 10 тисяч українців працювати з хмарними технологіями до кінця 2023 року. Метою є допомогти продовженню цифрової трансформації України та виведення її на новий рівень. Навчання орієнтовано з фокусом на Machine Learning та роботу з даними.

Учасники проєкту отримають 60 днів безоплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost. Вони можуть отримати практичний досвід світового рівня та індивідуальні напрямки навчання. У межах навчання передбачено зустрічі з фахівцями щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та карʼєрними консультантами.

Ще українці отримають безоплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів. Учасники мають знати англійську мову. Реєстрація доступна за посиланням.