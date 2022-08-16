Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами вже евакуйовано 6158 осіб, з них 1037 дітей. Також він додав, що залізницею, зокрема, вивезено 5266 осіб, із них 317 маломобільних, осіб з інвалідністю, та 749 дітей.

Окрім того, він зазначив, що для прихистку внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які втратили житло внаслідок бойових дій, уже збудовано 20 модульних містечок на 453 будинки, які розташовані у Запорізькій, Київській, Львівській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також він розповів, що на всіх звільнених від окупантів територіях України тривають відновлювані роботи. Відтак у Житомирській області повністю відновлено: 302 приватних будинки, 19 багатоповерхівок, 19 шкіл, 6 дитячих садочків, 10 адміністративних будівель, 6 закладів культури, 6 закладів охорони здоров’я та 1 об’єкт житлово-комунального господарства.

На початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради як правильно пройти процедуру.

У міністерстві наголосили, що допомогу отримають всі громадяни, котрі евакуюються. Процедура евакуації не буде мати примусовий характер. Утім громадяни, які напишуть відмову від неї, беруть персональну відповідальність за своє життя і за життя своїх дітей. У міністерстві закликали евакуюватися зараз і не чекати осені.