Лісівники держпідприємства "Ліси України" у межах програми "Зелена країна" за підсумками роботи у січні-травні 2023 року висадили 111,1 млн дерев.

Джерело: в. о. генерального директора ДП “Ліси України” Юрій Болоховець.

“Підбиваємо підсумки 5 місяців роботи ДП “Ліси України” в 2023 році. Щодо висадки нових лісів маємо перевиконання плану. Цього року висаджено понад 111,1 млн саджанців. У 2025 році виконаємо програму Президента “Зелена країна”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за підсумками роботи у січні-травні 2023 року в порівнянні із минулим роком у державних лісгоспах зменшилася площа пожеж в 74 рази – до 103,7 га. За словами Болоховця, причиною такого рекордного скорочення площі загорянь стали тривалі дощі на початку весни та ефективна організація пожежної охорони. Цього року пожежна охорона “Лісів України” ліквідувала 734 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 380 га.

Позитивні результати спостерігаються й в економічній сфері держпідприємства. Так, за 5 місяців обсяг реалізації необробленої деревини збільшився на 33%, зокрема, у травні – на 40%. Загалом цього року ДП реалізовано майже 4,3 млн куб.м деревини проти 3,2 млн куб.м за аналогічний період 2022 року.

Поступово продовжують відновлюватися ціни на деревину, завдяки чому “Лісам України” вдалося збільшити дохід від продажу необробленої деревини на 13%. У травні темпи зростання пришвидшились до 30% (2,1 млрд грн у травні 2023 року проти 1,6 млрд грн у травні 2022 року).

“Цього року ми системно скорочуємо нерентабельні виробництва. У травні реалізовано лише 43 тис. куб.м власних пиломатеріалів проти 80 тис. куб.м у травні 2022 року. Проте за рахунок скорочення саме нерентабельних виробництв динаміка зменшення доходів від реалізації є повільною і не спричиняє суттєвого впливу на загальні економічні показники ДП “Ліси України”, – зазначив Болоховець.

Варто нагадати, що 21 березня, у Міжнародний день лісів в Україні стартував весняний сезон висадки дерев. Цієї весни заплановано висадити не менше 200 мільйонів сіянців, зокрема й на деокупованих територіях.