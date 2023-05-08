Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, UNITED24 та партнерами у межах проєкту "Армія дронів" укомплектували вісім нових ударних рот БПЛА: армійці отримали пікапи, ударні коптери та fpv-дрони.

Про це інформує пресслужба Держспецзв’язку.

Глава Мінцифри Михайло Федоров зауважив, що зараз відбувається найбільш технологічна війна у світі, яка потребує ефективних дій. Тому створення ударних рот БПЛА – це безпрецедентний і своєчасний крок.

Вдячний Генштабу ЗСУ та Міноборони за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти БПЛА, які були сформовані раніше, вже показують потужні результати на фронті. Наше завдання – забезпечити й інших необхідними технологіями. Впевнений, вони допоможуть бійцям здобувати нові перемоги на фронті та зберігати життя наших захисників та захисниць”, – зазначив він.

Усі безпілотники українського виробництва та були придбані у межах платформи UNITED24 та за кошти державного бюджету.

Своєю чергою, глава Держспецзв’язку Юрій Щиголь нагадав, що у межах проєкту вже придбали понад три тисячі комплексів БПЛА. Всього планується цього року 200 тисяч дронів.

У березні в складі ЗСУ вже створено перші три окремі роти ударних БПЛА. Це перші у світі війська, які впроваджує Україна у боротьбі з російськими окупантами. Вони засновуються майже у всіх бойових бригадах та керуватимуть безпілотною авіацією з новою доктриною застосування безпілотників, підходом до навчання та менеджменту. Підрозділи ударних БПЛА посилять вогневі та розвідувальні можливості піхоти на передових позиціях та допоможуть ще ефективніше долати ворога у гарячих точках.

Довідка. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

“Армія дронів” – проєкт, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Мінцифри. Це комплексна програма, в межах якої запланована системна закупівля дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців.