Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Так, у межах співпраці Мінцифри консультуватиме ФРН стосовно модернізації та цифровізації уряду й державного сектору. В Україні буде можливість поділитися власним досвідом у сфері цифровізації держпослуг, захисту державних реєстрів, а також продемонструвати досвід українських стартапів, технічних та державних екосистем.
У пресслужбі зауважили, що європейські країни дедалі частіше цікавляться нашим досвідом у сфері цифровізації.
“Якщо раніше ми надихалися іншими, то зараз нам самим є чим поділитися. Співпраця з GovTech вкотре це підтверджує. У межах співробітництва ми поділимося нашими найкращими кейсами у сфері кібербезпеки, цифровізації держпослуг та своїм баченням цифрової держави. Об’єднавши зусилля з європейськими компаніями та урядами, ми разом побудуємо потужний спільний і, найголовніше, безпечний цифровий простір”, — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
Окрім цього, сторони обговорили можливий обмін досвідом впровадження Дії в Україні з першими MVP або пілотними проєктами, які реалізовуватимуть для e-ID в Німеччині. Вискуб зауважив, що подібний досвід співпраці ми вже маємо з Естонією.
Також співпраця з GovTech Campus передбачає консультування щодо впровадження платформи реєстрів, можливу співпрацю у сфері кібербезпеки та використання Starlink.
Довідка. GovTech Campus – це інноваційний центр державних технологій, одним з засновників якого є Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а також представники технологічної сфери, науки та громадянського суспільства. GTC допомагає визначати, створювати та масштабувати найкращі технологічні рішення та інновації з govtech сфери в державному секторі Німеччини.
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