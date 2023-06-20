У межах угоди з прокурором Гантер Байден визнав себе винним у справі про податки

Згідно з документами суду, син президента США Джо Байдена Гантер досяг попередньої угоди з федеральними прокурорами про визнання вини у двох незначних податкових злочинах і визнання звинувачення у володінні зброєю.

Джерело: The Washington Post

Будь-яка запропонована угода про визнання провини має бути схвалена федеральним суддею. І прокурори, і адвокати захисту вимагали проведення судового слухання, на якому 53-річний Гантер Байден міг би заявити про свою провину.

Угода обмежує розслідування, розпочате в 2018 році, під час правління адміністрації Трампа, викликавши інтерес та критику з 2020 року з боку політиків-республіканців, які звинуватили адміністрацію Байдена у небажанні продовжувати справу. Умови запропонованої угоди, узгодженої з міністром юстиції штату Делавер Девідом Вайсом, що займає посаду з часів адміністрації президента Дональда Трампа, ймовірно, зазнають детальної перевірки.

У судових документах зазначено, що Байден-молодший попередньо погодився визнати себе винним у двох кримінальних правопорушеннях із несплати податків у 2017 та 2018 роках. За словами осіб, знайомих з угодою, які на умовах анонімності розповіли деталі ще не оприлюдненої угоди, сукупні податкові зобов’язання становлять приблизно 1,2 мільйона доларів за ці роки. Повідомляють, що 2020 року Гантер погасив свої податкові зобов’язання. Прокуратура планує рекомендувати умовне покарання за цими пунктами.

Ще одне звинувачення пов’язане з неправомірним придбанням вогнепальної зброї 2018 року – нібито під час вживання крек-кокаїну.

Адвокат заявив, що угода має залагодити претензії Міністерства юстиції. Передбачається, що Гантер візьме на себе відповідальність за два випадки порушення строків сплати податків у межах угоди про визнання вини. Тоді як звинувачення у неправомірному придбанні вогнепальної зброї може бути предметом досудової угоди про закриття справи і не є частиною угоди про визнання вини.

Захисники Байдена стверджували, що Гантер – наркоман, який одужує, обвинувачений у відносно незначних правопорушеннях – таких справах, які зазвичай не порушуються в судовому порядку федеральною владою, за винятком деяких додаткових обтяжуючих обставин, яких немає в цій справі. Вони припускають, що розслідування давно було б припинено, якби він не був сином президента.

Раніше президент США Джо Байден з гордістю заявив, що його син Гантер Байден переміг наркозалежність.