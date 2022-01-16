Про це повідомила пресслужба корпорації комп’ютерних технологій Microsoft.
“Ми ділимося цією інформацією, щоб допомогти іншим учасникам спільноти кібербезпеки виявляти ці атаки та захищатися від них”, – заявили у Microsoft.
У ніч проти 14 січня хакери масово атакували українські урядові сайти. Йдеться про сайт уряду, окремих міністерств і навіть сайт застосунку “Дія”.
На сайті МЗС та деяких інших можна було побачити таке повідомлення: “Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі”.
У Microsoft розповіли, що вперше їх фахівці виявили шкідливе програмне забезпечення 13 січня 2022 року.
Воно замасковане під програми-здирники, але призначене не для отримання викупу, а виводить з ладу пристрої, на яких його активують.
“Насправді повідомлення про викуп є хитрістю, натомість зловмисне програмне забезпечення знищує MBR (головний завантажувальний запис) і вміст файлів, на які воно націлене”, – розповідає Microsoft.
Шкідливе програмне забезпечення слідчі компанії виявили у десятках постраждалих систем. І ця кількість може рости, оскільки розслідування ще триває.
- Нагадаємо, що американські експерти проаналізували вчорашню кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
- На тлі загрози російської агресії та масової атаки хакерів, що сталася в Україні в ніч з 13 на 14 січня, країни G7 висловили свою підтримку Україні.
- Кібератаки РФ можуть залишити українців без світла, тепла і грошей – Reuters.