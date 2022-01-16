Компанія Microsoft розповіла про перші результати свого розслідування кібератаки, яка в ніч на 14 січня паралізувала багато українських урядових сайтів.

Про це повідомила пресслужба корпорації комп’ютерних технологій Microsoft.

“Ми ділимося цією інформацією, щоб допомогти іншим учасникам спільноти кібербезпеки виявляти ці атаки та захищатися від них”, – заявили у Microsoft.

У ніч проти 14 січня хакери масово атакували українські урядові сайти. Йдеться про сайт уряду, окремих міністерств і навіть сайт застосунку “Дія”.

На сайті МЗС та деяких інших можна було побачити таке повідомлення: “Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі”.

У Microsoft розповіли, що вперше їх фахівці виявили шкідливе програмне забезпечення 13 січня 2022 року.

Воно замасковане під програми-здирники, але призначене не для отримання викупу, а виводить з ладу пристрої, на яких його активують.

“Насправді повідомлення про викуп є хитрістю, натомість зловмисне програмне забезпечення знищує MBR (головний завантажувальний запис) і вміст файлів, на які воно націлене”, – розповідає Microsoft.

Шкідливе програмне забезпечення слідчі компанії виявили у десятках постраждалих систем. І ця кількість може рости, оскільки розслідування ще триває.