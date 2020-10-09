У Миколаєві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру шістьом правоохоронцям у катуванні чоловіка в одному з відділів поліції.

Про це поінформували в пресслужбі ДБР.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року в рамках кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання “Asic Bitmain Antminer” правоохоронці провели обшуки у потерпілого громадянина. За версією слідчих він був причетний до злочину і адміністрував вказане обладнання.

“Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом нанесення ударів руками та ногами по різним частинам тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання”, – сказано в повідомленні.

27-28 травня слідчі ДБР повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), 4 правоохоронцям:

• начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області;

• оперуповноваженому відділу поліції;

• начальнику сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції;

• курсанту Національної академії внутрішніх справ (він був направлений до відділу поліції для забезпечення громадської безпеки та порядку, спрямованої на запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19).

8 жовтня зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну підозри на ч. 2 ст. 127 КК України – катування за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, повідомлено про підозру ще двом правоохоронцям: тимчасово виконуючому обов’язки начальника і старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області (за ч. 2 ст. 127 КК України).

Всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і відсторонення їх від займаних посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.