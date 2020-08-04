Голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії довелося виправдовуватися за президента Володимира Зеленського в Миколаєві під час зустрічі з жителями міста.

Відео зустрічі опубліковано у Facebook.

Так, на зустрічі жителі міста буквально засипали Арахамію незручними питаннями.

“Ви розумієте, що він (Зеленський) настільки відірваний від людей! Він так красиво говорить, також як і ви. Ви заберете тих, хто все вирішує в Миколаєві? Ні, ви не приберете. Миколаїв – кримінальне місто”, – сказала мешканка Миколаєва .

За її словами, команді Зеленського не вийде поставити свого мера, якого будуть слухати.

“Це гарна локшина на вухах людей. Президент діє на емоціях простих людей – він класний актор, можливо чоловік, але він нічого не розуміє, що відбувається внизу … Він (Зеленський) скільки питань тримає на особистому контролі? Коли морпіхи загинули, він тримав це на особистому контролі? Де він був? .. Ви вже привели своїх, вся країна в своїх (“слугах народу”)”.

Ще один житель міста попросив Арахамію дати конкретну відповідь на питання: “Чому Зеленський порушує закони і за це не несе відповідальності?”

Арахамія попросив уточнити, що саме порушує Зеленський. Чоловік почав з кортежів: “Чому, коли їздив Порошенко, дороги не перекривали? А коли Зеленський – перекривають?” На це Арахамія сказав: “Можу вас запевнити, що дороги не перекривають”.

Далі питання задала мама військового: “Чому після приходу цього президента зупинилося впровадження нових натівських норм харчування для військовослужбовців?”