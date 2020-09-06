У Миколаєві коронавірус виявили у чотирьох школах та двох дитсадках.

Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

“Випадки захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу шести організованих дитячих закладів, всі у Миколаєві”, – йдеться у повідомленні.

Для визначення контактних осіб провели епідрозслідування. На самоізоляцію відправили 1 класи у школах №19, №20, №46, 2 клас у школі №29, а також дві групи у дитсадках №71 та №95.

Крім того на самоізоляцію через виявлений випадок ковіду серед працівників відправили п’ятьох співробітників школи-інтернату у селі Мішково-Погорілове.