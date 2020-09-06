Про це повідомили у Миколаївській ОДА.
“Випадки захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу шести організованих дитячих закладів, всі у Миколаєві”, – йдеться у повідомленні.
Для визначення контактних осіб провели епідрозслідування. На самоізоляцію відправили 1 класи у школах №19, №20, №46, 2 клас у школі №29, а також дві групи у дитсадках №71 та №95.
Крім того на самоізоляцію через виявлений випадок ковіду серед працівників відправили п’ятьох співробітників школи-інтернату у селі Мішково-Погорілове.
- За минулу добу в Україні зафіксували 2107 хворих на коронавірус COVID-19.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.