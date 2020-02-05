Про це повідомляє місцеве видання “Преступности.НЕТ”, посилаючись на інформацію учасників цього заходу.

Так, в суботу ввечері, 1 лютого, колишні однокласники зібралися в одному із закладів в Центральному районі Миколаєва. Однак через час деякі з відпочивали помітили, що у них з сумок пропали гроші. Виявилося, що всього зникло близько 4,5 тисяч гривень з чотирьох сумок.

Постраждалі викликали на місце події поліцію і звернулися до персоналу закладу. Переглянувши записи з камер спостереження, з’ясувалося, що поки всі пішли танцювати, одна людина в темному одязі залишилася за столом і в цей час, дочекавшись зручного моменту, поцупив сумку під стіл, де дістав гаманець і забрав з нього гроші, після чого повернув сумку на місце.

Після викриття, чоловік вибачився перед постраждалими і пообіцяв повернути всі гроші. Ті, в свою чергу, відмовилися писати заяви щодо свого однокласника.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області підтвердили, що на лінію 102 надходив виклик про крадіжку грошей в цьому закладі, але патрульним, які прибули, громадяни сказали, що інцидент вичерпано і вони не писатимуть заяву. Після цього патрульні залишили приміщення.

За даними видання, чоловік на відео дуже схожий на чинного співробітника поліції, майора Антона Сімакова. У соцмережах його відзначили на фото компанії, яка відпочивала 1 лютого в закладі, де стався інцидент. Він є старшим інспектором управління організаційно-аналітичного забезпечення і оперативного реагування ГУ НП в Миколаївській області.