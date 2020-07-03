У Миколаїв сьогодні вранці відбулось саморозведення Інгульского мосту.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті.

За словами Сєнкевича, на замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було зняте асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП “ЕЛУ Автодоріг”, які могли б попередити виникнення такої ситуації.

“Сподіваюсь, що САД якомога швидше закінчать ремонт дорожного покриття на мосту, ліквідувавши аварійність. Тим часом “ЕЛУ Автодоріг” встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту”, – додав мер.

Пізніше він також повідомив, що комунальники встановили противагу та забезпечили проїзд.