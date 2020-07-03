Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті.
За словами Сєнкевича, на замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було зняте асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП “ЕЛУ Автодоріг”, які могли б попередити виникнення такої ситуації.
“Сподіваюсь, що САД якомога швидше закінчать ремонт дорожного покриття на мосту, ліквідувавши аварійність. Тим часом “ЕЛУ Автодоріг” встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту”, – додав мер.
Пізніше він також повідомив, що комунальники встановили противагу та забезпечили проїзд.
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