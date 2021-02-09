Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який намагався зібрати секретні дані щодо сучасної військової техніки, яка розробляється для Збройних сил України.

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

Шпигуном виявився працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва.

“Контррозвідники СБУ викрили та затримали агента ФСБ РФ, який збирав секретні відомості, що становлять державну таємницю в оборонній сфері. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучасної військової техніки для ЗС України”, – зазначається в повідомленні.

Контррозвідники встановили, що для отримання доступу до технічної документації новітніх розробок (а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів) зловмисник намагався завербувати одного із керівників наукової установи.

Агент ФСБ був затриманий “на гарячому” під час контрольованої передачі “секретних даних”.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.