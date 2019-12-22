Про це повідомила ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

“20 грудня до поліції Центрального району звернулась 38-річна місцева мешканка та повідомила, що коли вона вигулювала собак у районі стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала дотичне тілесне ушкодження шиї”, – йдеться в повідомленні.

За свідченнями потерпілої, вона знаходилась у 200-250 метрах навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. ст. 125 ККУ “Умисне легке тілесне ушкодження”, призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання. Вирішується питання щодо передачі провадження за підслідністю до ДБР. Крім того, наразі очікуються результати медичної експертизи, триває слідство.