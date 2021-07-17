У Миколаївській області потерпів авіакатастрофу гелікоптер приватного агропідприємства, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“17 липня о 05:46 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу гелікоптеру приватного агропідприємства, який потерпів авіакатастрофу та впав на полі біля с. Зайве Новоодеської територіальної громади Миколаївського району”, – йдеться в повідомленні.

До місця події виїжджало відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що під час польоту в гелікоптері Mi-2 знаходилось дві людини, які внаслідок авіакатастрофи загинули.

Пожежу, яка становила 6 кв. м вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 — ліквідували.

Для встановлення обставин надзвичайної ситуації додатково залучено оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.