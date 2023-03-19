У суботу, 18 березня, сотні людей вийшли на вулиці Мілана на акцію проти уряду Італії, який обмежив визнання батьківських прав лише для біологічного батька в одностатевих сім'ях.

Про це сповіщає CNN.

Демонстрація відбулася на історичній пішохідній площі Пьяцца делла Скала та була організована групами ЛГБТК по всій країні. “Ви говорите моєму синові, що я йому не мати” — було написано на одному з протестувальних плакатів.

Зазначено, що на акціях протесту також був присутній мер Мілана Джузеппе Сала, який раніше написав у Twitter про підтримку одностатевих сімей.

За оцінками організаторів, у заході взяли участь близько 10 000 людей. У 2016 році Італія стала останньою країною в Європі, яка легалізувала одностатеві союзи. Проте країна досі не визнає усиновлення або сурогатне материнство, що, на думку правозахисних груп, відбувається через спротив католицької церкви.

Як повідомляється, уряд Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні робить сильний акцент на традиційних сімейних цінностях. Одностатевим сім’ям, які бажають зареєструвати своїх дітей від сурогатної матері, часто доводиться просто вказувати ім’я одного батька в свідотстві про народження.

Крім того, додається, що кілька міст, серед яких Рим і Мілан, запровадили політику “батько 1/батько 2” для реєстрації народження, а не традиційні позначення мати/батько. Проте Міністерство внутрішніх справ наказало Мілану припинити цю практику.

Наголошено, що минулого тижня сенат Італії проголосував проти запровадженого Європейською комісією заходу про обов’язковість визнання одностатевих батьків.