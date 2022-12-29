Про це повідомляє пресслужба громадської організації.
Лише якщо опрацювання такого запиту вимагає більше часу, то строки можуть збільшити до 20 днів. Проте, надісланий ще 21 листопада запит так і залишився без відповіді.
Я вважаю, що Мін’юст умисно ігнорує мій запит, і маю на це одразу кілька причин. По-перше, на ту ж електронну пошту, але на два тижні пізніше, я відправляв інший інформаційний запит, і відповідь отримав вчасно. По-друге, я надіслав нагадування щодо цього першого запиту, а також з десяток разів у різні дні намагався додзвонитися до кол-центру — безрезультатно”, — зауважив аналітик “Чесно” Ігор Фещенко.
У 2022 році за позовом Міністерства юстиції України суд заборонив 16 проросійських політичних партій, зокрема, ОПЗЖ, Партію Шарія, Опозиційний блок, партію “Наші” Євгена Мураєва та інші. Наслідком такого рішення мав би стати перехід у власність держави майна та коштів заборонених політичних партій.
Згідно із дослідженням, під конфіскацію підпадає понад 60 об’єктів нерухомості та півтора десятка автомобілів, які передовсім належать Комуністичній партії України. Кілька об’єктів належать також Соціалістичні партії України, а також Прогресивній соціалістичній партії України Наталії Вітренко.
Фещенко пояснює, що з моменту заборони перших проросійських партій минуло вже понад шість місяців, тож можна було б очікувати бодай певних проміжних результатів із конфіскацією їхніх коштів та майна. Водночас надісланий запит у відомстві проігнорували.
На думку аналітика, у зв’язку із загальною ситуацією в країні та із завантаженістю посадовців можна було б зрозуміти певні затримки, проте толерувати повне ігнорування недоречно.
Тому я звернувся зі скаргою до Уповноваженого з прав людини”, — наголосив Фещенко.
Довідка. “Чесно” – громадський рух, започаткований активістами з представниками партнерства “Новий громадянин” 29 жовтня 2011 року під час акції “Фільтруємо парламент за 24 години” — за рік до парламентських виборів 2012 року.
- До державного бюджету України не надходили кошти від вилучених в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів, зокрема, й від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній “Сбербанку” і “Веб.РФ”.
- Міністерство юстиції не володіє інформацією про суму коштів, яка надійшла до державного бюджету внаслідок стягнення активів підсанкційних росіян, які розташовані на території України.
- В Україні остаточно заборонили діяльність “Партії Шарія”. Відповідне рішення Верховний суд ухвалив рішення за позовом Мін’юсту.
- Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа — За життя”. Суд задовільнив позов Міністерства юстиції.
- Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ).
- Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію “Наші”. Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.
- Львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію “Соціалісти”.
- В Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”.