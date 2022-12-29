Міністерство юстиції понад місяць ігнорує запит Руху "Чесно" щодо конфіскації майна проросійських партій. У ГО наголошують, що це суперечить закону "Про доступ до публічної інформації", адже відповідь на інформаційний запит мають надати впродовж 5 робочих днів.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації.

Лише якщо опрацювання такого запиту вимагає більше часу, то строки можуть збільшити до 20 днів. Проте, надісланий ще 21 листопада запит так і залишився без відповіді.

Я вважаю, що Мін’юст умисно ігнорує мій запит, і маю на це одразу кілька причин. По-перше, на ту ж електронну пошту, але на два тижні пізніше, я відправляв інший інформаційний запит, і відповідь отримав вчасно. По-друге, я надіслав нагадування щодо цього першого запиту, а також з десяток разів у різні дні намагався додзвонитися до кол-центру — безрезультатно”, — зауважив аналітик “Чесно” Ігор Фещенко.

У 2022 році за позовом Міністерства юстиції України суд заборонив 16 проросійських політичних партій, зокрема, ОПЗЖ, Партію Шарія, Опозиційний блок, партію “Наші” Євгена Мураєва та інші. Наслідком такого рішення мав би стати перехід у власність держави майна та коштів заборонених політичних партій.

Згідно із дослідженням, під конфіскацію підпадає понад 60 об’єктів нерухомості та півтора десятка автомобілів, які передовсім належать Комуністичній партії України. Кілька об’єктів належать також Соціалістичні партії України, а також Прогресивній соціалістичній партії України Наталії Вітренко.

Фещенко пояснює, що з моменту заборони перших проросійських партій минуло вже понад шість місяців, тож можна було б очікувати бодай певних проміжних результатів із конфіскацією їхніх коштів та майна. Водночас надісланий запит у відомстві проігнорували.

На думку аналітика, у зв’язку із загальною ситуацією в країні та із завантаженістю посадовців можна було б зрозуміти певні затримки, проте толерувати повне ігнорування недоречно.

Тому я звернувся зі скаргою до Уповноваженого з прав людини”, — наголосив Фещенко.

Довідка. “Чесно” – громадський рух, започаткований активістами з представниками партнерства “Новий громадянин” 29 жовтня 2011 року під час акції “Фільтруємо парламент за 24 години” — за рік до парламентських виборів 2012 року.