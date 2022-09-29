Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать "зернову угоду" за посередництва ООН та Туреччини, адже президент РФ Володимир Путін "ментально нестабільний".

Про це повідомляє Politico з посиланням на його заяву на саміті Future of Food and Farming Summit у Парижі.

Сольський сказав, що важко обговорювати шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю, попри її війну з Росією, термін дії якої закінчується в листопаді: “З психічно здоровою людиною завжди можна обговорити ці шанси. У цій ситуації це не так”, — сказав Сольський.

Попри підписану у липні угоду, останніми тижнями Путін критикував її та стверджував, що переважна більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не в бідні країни, які цього найбільше потребують. Подібні зауваження викликали сумніви, що угоду продовжать.

“Дуже важко щось планувати”, – зазначив Сольський, додавши, що Україна працює з ООН та Туреччиною над продовженням угоди, яка є життєво важливою для української економіки, а також для інших країн, зокрема в Африці: “Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння того, станеться це чи ні, ближче до завершення [угоди]”, – наголосив міністр.