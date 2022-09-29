Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать "зернову угоду" за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді.

Про це повідомляє Politico, з посиланням на його заяву на саміті Future of Food and Farming Summit у Парижі.

Сольський сказав, що важко обговорювати шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю, термін дії якої закінчується в листопаді, попри її війну з Росією: “Ці шанси завжди можна обговорити з розумними, стабільними людьми. У цій ситуації це не так”, — сказав Сольський.

Попри підписану у липні угоду, останніми тижнями Путін критикував її та стверджував, що переважна більшість експортованого зерна йде у багаті країни Європи, а не в бідні країни, які цього найбільше потребують. Подібні зауваження викликали сумніви, що угоду продовжать.

“Дуже важко щось планувати”, – зазначив Сольський, додавши, що Україна працює з ООН та Туреччиною над продовженням угоди, яка є життєво важливою для української економіки, а також для інших країн, зокрема в Африці: “Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння того, станеться це чи ні, ближче до завершення [угоди]”, – наголосив міністр.