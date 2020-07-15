Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

“Вчора Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці). Він скоро буде в “Дії”, окремим електронним документом, який легко шериться через QR і пуш-сповіщення будь-якого держоргану (зараз він вже є у вас в е-закордонному паспорті)”, – написав він.

“Чекаю моменту, коли зможу спалити цей життям пошарпаний шматок паперу”, – додав Федоров.

При цьому він не уточнив, коли саме буде представлений електронний ІПН в мобільному додатку.

Раніше повідомлялося, що у мобільному додатку “Дія” тепер доступний повний комплекс послуг для водіїв.

Нагадаємо, 16 грудня в Україні запрацювала бета-версія мобільного додатка “Дія”. Воно надає можливість додати цифрове посвідчення водія, техпаспорт і страховку. У січні також з’явилася можливість онлайн-оплати та перевірки штрафів.

Пізніше Кабінет Міністрів дозволив українцям подорожувати всередині країни, використовуючи посвідчення водія, в тому числі електронне, замість паспорта.