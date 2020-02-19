Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в травні поточного року передасть до Фонду державного майна перші заводи “Укрспирту”, які підлягають приватизації.

Про це повідомив заступники міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

Зазначається, що для реалізації приватизації 41 підприємства ДП “Укрспирт” необхідно завершити реєстрацію майна спиртових заводів, майно передати на приватизацію до Фонду державного майна України (ФДМУ) як “окреме майно” (пулом основних засобів кожної цілісної виробничої дільниці), з можливістю не завершувати реорганізацію підприємств. Це дозволить передати об’єкти на приватизацію у найкоротші строки.

“Заплановано в цьому році до Фонду держмайна передати перших 36 підприємств ДП “Укрспирт”, в яких все майно зареєстроване, або частково зареєстроване – до 15 травня, інших 5 – до 16 червня, а підприємства Концерну “Укрспирт” – до 1 липня. Фонд держмайна, в свою чергу, підготує підприємства до продажу та виставить їх на аукціони через платформу ProZorro.Продажі”, – зауважив Висоцький.

Він також наголосив, що приватний бізнес з 1 липня 2020 року матиме змогу отримати ліцензію на виробництво спирту.