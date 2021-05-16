Постанова Кабміну передбачає регулювання цін, тобто встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин марок А-92, А-95 і дизельне паливо. Ціни на "преміальні" бензин і дизпаливо АЗС можуть встановлювати самостійно.

Відповідне роз’яснення опублікувало Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Дія цієї постанови поширюється на автомобільні бензини та дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №341 “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення”, а саме на: бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне.

“Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає “брендове преміальне” пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною ніж соціально значуще пальне”, — йдеться у поясненні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.

В Україні великі автозаправні мережі почали призупиняти реалізацію деяких видів пального через запровадження Кабінетом Міністрів граничних торговельних надбавок (націнок) на паливо на період дії карантину.