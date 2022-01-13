Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 32,92 грн/л, дизельного пального — 32,16 грн/л.
У порівнянні з початком січня 2022 року середня ціна на бензин підвищилась на 0,95 грн/л, на дизельне пальне — на 1,34 грн/л.
Довідка. З травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення. Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК “Нафтогаз України”. Компанія подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень на ДП.
- У грудні 2021 року та січні 2022 року у Мінекономіки вже підвищували вартість пального. Станом на 4 січня середня вартість бензинів з урахуванням максимальної торгової націнки становила 31,97 грн/л, дизпального — 30,82 грн/л.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на пальне на період дії карантину.
- 2 червня Кабмін вніс зміни до Методики визначення середньої гуртової ціни на бензин і дизельне пальне. Від цієї ціни АЗС встановлюють свої надбавки.
- У Мінекономіки пояснили, що постанова Кабміну передбачає регулювання цін, тобто встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин марок А-92, А-95 і дизельне пальне. Ціни на “преміальне” пальне АЗС можуть встановлювати самостійно.
- Пізніше великі автозаправні мережі почали призупиняти реалізацію деяких видів пального через запровадження Кабміном граничних торговельних націнок на пальне на період дії карантину.