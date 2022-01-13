Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 27,92 грн/л та дизпального — 25,16 грн/л, на підставі яких розраховується гранична вартість реалізації пального на роздрібних АЗС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 32,92 грн/л, дизельного пального — 32,16 грн/л.

У порівнянні з початком січня 2022 року середня ціна на бензин підвищилась на 0,95 грн/л, на дизельне пальне — на 1,34 грн/л.

Довідка. З травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення. Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК “Нафтогаз України”. Компанія подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень на ДП.