У Міністерстві економіки України вважають, що рівень інфляції на кінець 2023 року становитиме 24%.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, передає “Укрінформ”.

“Ми пройшли пік інфляції в кінці минулого року, і вона поступово починає знижуватись. Ми прогнозуємо, що вона [інфляція] знизиться цього року до 24%”, — сказав Соболев.

За його словами, головна різниця між чинним макропрогнозом і тим, який використовувався під час підготовки бюджету — тривалість бойових дій.

Якщо раніше у Мінекономіки припускали, що бойові дії закінчаться в середині 2023 року, то наразі вважають, що бойові дії продовжуватимуться майже весь рік.

Саме це й вплинуло на прогноз ВВП, який оцінюється в 1% зростання на кінець року.