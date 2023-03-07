Про це повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, передає “Укрінформ”.
“Ми пройшли пік інфляції в кінці минулого року, і вона поступово починає знижуватись. Ми прогнозуємо, що вона [інфляція] знизиться цього року до 24%”, — сказав Соболев.
За його словами, головна різниця між чинним макропрогнозом і тим, який використовувався під час підготовки бюджету — тривалість бойових дій.
Якщо раніше у Мінекономіки припускали, що бойові дії закінчаться в середині 2023 року, то наразі вважають, що бойові дії продовжуватимуться майже весь рік.
Саме це й вплинуло на прогноз ВВП, який оцінюється в 1% зростання на кінець року.
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