Про це повідомили в етері національного телемарафону.
Міністр зазначив, що ситуація дійсно складна після обстрілу 5 грудня. Хоча більшість ракет було збито силами ППО, але є влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції.
Найскладніша ситуація зі сітлопостачанням у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
“На сьогоднішній ранок в Одеській області заживлена критична інфраструктура. І ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів”, — сказав Галущенко.
Внаслідок чергового масштабного ракетного удару в Одеській області було пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Після цього у місті зникло світло, вода та опалення, зокрема з’явилися проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.
- По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною – багато ракет.
- 5 грудня російські окупанти завдали чергового, вже восьмого масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет.