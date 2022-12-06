Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує, що в Одеській області до побутових користувачів можуть почати повертати світло вже сьогодні ввечері. Об’єкти критичної інфраструктури вже заживлено.

Про це повідомили в етері національного телемарафону.

Міністр зазначив, що ситуація дійсно складна після обстрілу 5 грудня. Хоча більшість ракет було збито силами ППО, але є влучання як в генерацію, так і у відповідні підстанції.

Найскладніша ситуація зі сітлопостачанням у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

“На сьогоднішній ранок в Одеській області заживлена критична інфраструктура. І ми плануємо, що до вечора буде подана електроенергія для споживачів”, — сказав Галущенко.

Внаслідок чергового масштабного ракетного удару в Одеській області було пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Після цього у місті зникло світло, вода та опалення, зокрема з’явилися проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.