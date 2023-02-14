Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
За даними відомства, сьогодні, попри достатню кількість електроенергії для споживачів, стабілізаційні відімкнення все ж можуть застосувати в Одеській та Хмельницькій областях.
Зазначається, що такі відключення будуть пов’язані з ремонтами мереж.
“Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів”, – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Однак, додав він, ці успіхи мають свою високу ціну – ціну людського життя, адже у прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.
“В останні дні, на жаль, трапились трагічні випадки. На мінах підірвались автомобілі ремонтників Миколаївобленерго та Харківобленерго. Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, найшвидшого одужання постраждалим”, – зазначив Герман Галущенко.
- Майже вся держава нині зі світлом. Ефекту вдалося досягти у результаті посиленої роботи гідроелектростанцій.
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