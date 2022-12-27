В Україні не вимикатимуть світло під час новорічних свят за умови відсутності російських атак.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.

За його словами, росіяни таки спробують завдати шкоди енергосистемі України напередодні свята. Втім, у Міненерго сподіваються, що енергетики зможуть швидко відновити систему.

Водночас Галущенко наголосив, що передбачити масштаби ймовірного обстрілу чи збитків складно.

“Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік — це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі”, — сказав голова Міненерго.

За відсутності російських атак українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час новорічних свят, додав міністр.