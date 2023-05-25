Станом на 25 травня через нічну атаку БПЛА пошкоджено мережеву інфраструктуру у Чернівецькій області. Окрім цього, без енергопостачання через негоду та російські обстріли без електропостачання залишились понад сотня населених пунктів.

Джерело: Міненерго

Цієї ночі, 25 травня, росіяни завдали чергового масованого дронового удару по всій території країни.

Як наслідок – у Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПЛА, є знеструмлені споживачі в одному з районів.

Не припиняється обстріл прифронтових та прикордонних з РФ територій. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області – 6 населених пунктів.

Після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта на Донеччині.

Через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях.

Через технологічні порушення відбулися тимчасові відключення електропостачання на Миколаївщині та Одещині. Станом на зараз всіх абонентів заживлено.

На Київщині без світла залишаються 3,2 тисячі споживачів. Тривають відновлювальні роботи.

Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Всього за добу енергетикам вдалося повернути світло для майже 40 тисяч споживачів.