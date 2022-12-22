У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до цього літа.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

За його словами, ситуація в енергосистемі України – складна, але він не назвав точних цифр. До прикладу, у понеділок, 19 грудня в Києві були дуже суттєві пошкодження внаслідок обстрілів: “Тому в Києві зараз – найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора”, – пояснив він.

Він зауважив, що столицю не від’єднано від енергосистеми, адже українська енергосистема – цілісна.

Водночас на питання, коли Україна зможе стабілізувати системи й припинити відключення світла, Галущенко відповів, що швидкість відновлення пов’язана з обстрілами.

“Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити”. За його словами, імпорт електроенергії — “можлива опція”.