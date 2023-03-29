Про це сповіщає Bloomberg, посилаючись на слова міністра енергетики України Германа Галущенка.
“Ми усвідомлюємо всі труднощі, які супроводжуватимуть цей процес, проте його потрібно розпочати негайно”, – зазначив він.
Також Галущенко додав, що Росія не повинна отримувати нафтопродукти й використовувати їх задля фінансування своєї армії, яка продовжує вести загарбницьку війну на території України.
Як повідомляли #Букви, перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві несподіваний прибуток. Ті дні минули. Оскільки війна триває другий рік і санкції Заходу стають все сильнішими, доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання, ймовірно, у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, що 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.
Окрім цього, 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.
- У січні 2023 року російський експорт скоротився у річному вирахуванні майже на третину — на 28,2%. Згідно з даними митної служби РФ, за перший місяць Росія експортувала товарів на 32,9 млрд доларів.
- Представники Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу під час зустрічі з керівниками провідних компаній з виробництва та торгівлі алмазами обговорили питання запровадження санкцій щодо діамантової галузі Росії.
- До санкційного списку США потрапили дві канадські фірми. Причиною стала військова підтримка Росії у війні проти України.
- За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.
- У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.