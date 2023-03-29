Про це сповіщає Bloomberg, посилаючись на слова міністра енергетики України Германа Галущенка.

“Ми усвідомлюємо всі труднощі, які супроводжуватимуть цей процес, проте його потрібно розпочати негайно”, – зазначив він.

Також Галущенко додав, що Росія не повинна отримувати нафтопродукти й використовувати їх задля фінансування своєї армії, яка продовжує вести загарбницьку війну на території України.

Як повідомляли #Букви, перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві несподіваний прибуток. Ті дні минули. Оскільки війна триває другий рік і санкції Заходу стають все сильнішими, доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання, ймовірно, у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.

Окрім цього, 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.