Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від України виконання трьох основних умов для продовження співпраці за кредитною програмою.

Про це розповів в інтерв’ю “24 каналу” міністр фінансів України Сергій Марченко.

“Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитися… У нас постійні переговори, в нас є розуміння, як ми далі можемо рухатися. Для мене це основний сценарій”, – зазначив очільник Мінфіну.

Марченко уточнив, що вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

• відновлення роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

• відновлення роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальної відповідальності за недостовірні декларації та невчасне їх подання (ухвалений закон президент Володимир Зеленський ветував і повернув до парламенту зі своїми зауваженнями);

• ухвалення законопроєкту по Вищій раді правосуддя (за словами Марченка, наразі “узгоджено редакцію, вона проходить комітет, голосується й питання буде закрите”).

Міністр уточнив, що найпроблемнішим є питання НАБУ.

“Водночас щодо НАБУ – складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає. Ми працюємо”, – розповів Марченко.

Він додав, що критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, “запозичуючи на внутрішньому та зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету”.

(На відео – з 37:45)

ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.

Поки що наступні транші виділені не були.