Про це розповів в інтерв’ю “24 каналу” міністр фінансів України Сергій Марченко.
“Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитися… У нас постійні переговори, в нас є розуміння, як ми далі можемо рухатися. Для мене це основний сценарій”, – зазначив очільник Мінфіну.
Марченко уточнив, що вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:
• відновлення роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ);
• відновлення роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальної відповідальності за недостовірні декларації та невчасне їх подання (ухвалений закон президент Володимир Зеленський ветував і повернув до парламенту зі своїми зауваженнями);
• ухвалення законопроєкту по Вищій раді правосуддя (за словами Марченка, наразі “узгоджено редакцію, вона проходить комітет, голосується й питання буде закрите”).
Міністр уточнив, що найпроблемнішим є питання НАБУ.
“Водночас щодо НАБУ – складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає. Ми працюємо”, – розповів Марченко.
Він додав, що критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, “запозичуючи на внутрішньому та зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету”.
(На відео – з 37:45)
ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.
Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.
Поки що наступні транші виділені не були.
- Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- У лютому цього року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by не ухвалила.
- У березні міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що Україна вже “почувається некомфортно” без грошей МВФ.
- 10 червня Міжнародний валютний фонд заявив про прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на транш від МВФ на початку або впродовж осені.