У Мінфіні побоюються, що крихке економічне становище України може вплинути на здатність виплачувати зарплату ЗСУ

російсько-українська війна

13 серпня

00:06 Поліціянти протягом п’яти годин ловили левицю поблизу Харкова

12 серпня

22:52 ФБР вилучило 11 пакетів секретних документів під час обшуків Трампа — ЗМІ
22:19 Жозеп Боррель закликав МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС
21:47 «Я був переконаний, що росіяни не будуть бомбити міста» — голова Міноборони перепросив у американців, які попереджали про напад РФ
21:10 Ворог атакував Краматорськ: 2 людини загинули
20:43 Росіяни завдали удару по Запоріжжю: є поранена
20:31 «Президент, потім я, і потім Залужний» — Арестович заявив, що популярніший у виборчому рейтингу за Головнокомандувача ЗСУ
19:57 Китай збільшуватиме розрахунки у нацвалютах з РФ
19:15 Померла остання зв’язкова головнокомандувача УПА Шухевича Дарія Гусяк
18:51 Англійська мова стане обов’язковою в окремих сферах суспільного життя в Україні
18:25 Журналісти «Еспресо» вимагають встановити, хто й навіщо незаконно збирає інформацію про Віталія Портникова
18:07 У Рівненській обласній раді «слуги» разом з іншими зняли з посади голову облради через його боротьбу з Московським патріархатом. В «ЄС» відреагували
17:18 Харківщина: росіяни обстріляли область з «Ураганів», є загибла та поранені
16:59 У Росії проводять приховану «промислову мобілізацію» для того, щоб продовжувати війну в Україні – ГУР
16:20 «Ми закликаємо світ не допустити судилища над захисниками у Маріуполі»: спільна заява сил безпеки та оборони України
15:52 В Україні запрацював чат-бот у Telegram для пошуку полонених та зниклих безвісти
15:29 Компанія Baykar будує завод в Україні: що на ньому планують виробляти, та на якому етапі домовленості
15:06 СБУ порушила провадження за фактом ймовірного прослуховування журналіста Віталія Портникова
14:45 В Україні викрили понад 700 чоловіків із підробленими довідками про непридатність до служби
14:24 Зростання рівня смертності, повсюди черги, страх окупантів після вибухів у Криму – Андрющенко про ситуацію в Маріуполі
14:07 Австралійський суд зобов’язав Google виплатити майже 43 млн доларів за обман користувачів
13:38 Зв’язок між раком та тривалістю життя: дослідження 2022 року
13:37 Amnesty International втратила близько 400 донорів у Фінляндії після доповіді організації зі звинуваченням ЗСУ
12:38 МВС готується до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС – Монастирський
12:04 Українські воїни передали у київську бібліотеку книги, які врятували від російських окупантів у Лисичанську
11:52 З українських портів вирушив п’ятий караван з агропродукцією
11:30 Україна закликала США запровадити санкції проти всіх російських банків – Bloomberg
10:46 Компанія Tchibo, яка відома виробництвом кави покинула російський ринок
10:40 Боксер Василь Ломаченко опублікував у соцмережах інтерв’ю митрополита УПЦ МП про те, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ
10:14 Наслідки вибухів на аеродромі у Криму: РФ втратила щонайменше 8 літаків – британська розвідка
09:59 Обстріли Харківщини: за минулу добу від рук окупантів загинула одна людина, ще п’ятеро- поранені

У Мінфіні побоюються, що крихке економічне становище України може вплинути на здатність виплачувати зарплату ЗСУ

Зараз Україна бореться з великим розривом між вартістю війни та низькими податковими надходженнями в економіці, яка постраждала від вторгнення. Західні партнери, зокрема Європейський Союз, надсилають обіцяну фінансову допомогу, однак повільно.

Субота, 13 серпня 2022, 01:00
Підтримати

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Центральний банк України має компенсувати різницю, друкуючи гроші, щоб уряд міг виплачувати зарплату солдатам і купувати зброю та амуніцію. Це послаблює національну валюту, збільшує інфляцію та викликає побоювання, що крихке фінансове становище може підірвати здатність України підтримувати армію: “Кожен день і ніч — це постійний головний біль”, — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Оскільки захисники України уповільнюють просування російських військ, економіка стабілізується на низькому рівні. Уряд очікує, що ВВП цього року буде приблизно на 30% нижчим, ніж торік. Проте економіка залежить від успіху військових зусиль, так само як підтримання війни залежить від зміцнення фінансів України.

Видання зазначає, що безгрошів’я загрожує стати “ахіллесовою п’ятою України”. До війни державний бюджет був більш менш збалансованим, але зараз податкові надходження покривають лише близько 40% державних витрат. Водночас військові витрати складають понад 60% бюджету.

Уряд потребує близько 5 мільярдів доларів на місяць для покриття невійськових витрат. Західні уряди пообіцяли підтримати цивільний бюджет грантами та позиками, що дозволить Києву використовувати більше власних ресурсів для війни.

Втім загальні обіцянки західних урядів у розмірі близько 30 мільярдів доларів на цей рік не відповідають потребам Києва, особливо, коли виплати відстають від обіцянок.

Теги: війна, економіка в Україні, російська агресія, російсько-українська війна, Сергій Марченко, фінансова допомога

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook