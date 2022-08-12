У Мінфіні побоюються, що крихке економічне становище України може вплинути на здатність виплачувати зарплату ЗСУ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Центральний банк України має компенсувати різницю, друкуючи гроші, щоб уряд міг виплачувати зарплату солдатам і купувати зброю та амуніцію. Це послаблює національну валюту, збільшує інфляцію та викликає побоювання, що крихке фінансове становище може підірвати здатність України підтримувати армію: “Кожен день і ніч — це постійний головний біль”, — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.
Оскільки захисники України уповільнюють просування російських військ, економіка стабілізується на низькому рівні. Уряд очікує, що ВВП цього року буде приблизно на 30% нижчим, ніж торік. Проте економіка залежить від успіху військових зусиль, так само як підтримання війни залежить від зміцнення фінансів України.
Видання зазначає, що безгрошів’я загрожує стати “ахіллесовою п’ятою України”. До війни державний бюджет був більш менш збалансованим, але зараз податкові надходження покривають лише близько 40% державних витрат. Водночас військові витрати складають понад 60% бюджету.
Уряд потребує близько 5 мільярдів доларів на місяць для покриття невійськових витрат. Західні уряди пообіцяли підтримати цивільний бюджет грантами та позиками, що дозволить Києву використовувати більше власних ресурсів для війни.
Втім загальні обіцянки західних урядів у розмірі близько 30 мільярдів доларів на цей рік не відповідають потребам Києва, особливо, коли виплати відстають від обіцянок.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.
- Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн вз низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.
- Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки було зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на “неприйнятному рівні”. Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.
- Глобальна економіка дедалі більше наближається до загрози стагфляції, яка нагадує випробування 1970-х років. А це є проблемою для світових фінансових керівників, котрі долають наслідки війни в Україні.