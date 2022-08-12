У Мінфіні побоюються, що крихке економічне становище України може вплинути на здатність виплачувати зарплату ЗСУ

Зараз Україна бореться з великим розривом між вартістю війни та низькими податковими надходженнями в економіці, яка постраждала від вторгнення. Західні партнери, зокрема Європейський Союз, надсилають обіцяну фінансову допомогу, однак повільно.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Центральний банк України має компенсувати різницю, друкуючи гроші, щоб уряд міг виплачувати зарплату солдатам і купувати зброю та амуніцію. Це послаблює національну валюту, збільшує інфляцію та викликає побоювання, що крихке фінансове становище може підірвати здатність України підтримувати армію: “Кожен день і ніч — це постійний головний біль”, — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко. Оскільки захисники України уповільнюють просування російських військ, економіка стабілізується на низькому рівні. Уряд очікує, що ВВП цього року буде приблизно на 30% нижчим, ніж торік. Проте економіка залежить від успіху військових зусиль, так само як підтримання війни залежить від зміцнення фінансів України.

Видання зазначає, що безгрошів’я загрожує стати “ахіллесовою п’ятою України”. До війни державний бюджет був більш менш збалансованим, але зараз податкові надходження покривають лише близько 40% державних витрат. Водночас військові витрати складають понад 60% бюджету.

Уряд потребує близько 5 мільярдів доларів на місяць для покриття невійськових витрат. Західні уряди пообіцяли підтримати цивільний бюджет грантами та позиками, що дозволить Києву використовувати більше власних ресурсів для війни.

Втім загальні обіцянки західних урядів у розмірі близько 30 мільярдів доларів на цей рік не відповідають потребам Києва, особливо, коли виплати відстають від обіцянок.