Міністерство фінансів України назвало суму, яку витратять безпосередньо на урочистості до Дня Незалежності. Це 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

“Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Раніше видання “Економічна правда” із посиланням на висновок Міністерства фінансів України до розпорядження Кабінету Міністрів №583-р від 31 травня повідомило, що на святкування 30-ї річниці Незалежності України планується витратити майже 5,5 мільярдів гривень.

У висновку Мінфіну в графі “Вартісна величина впливу на показники бюджетів”, зазначається, що реалізація всіх запланованих заходів та відзначення 30-ї річниці Незалежності “потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн”.

У Мінфіні конкретизували, що план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України “крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти”, зокрема, такі як модернізація шести регіональних аеропортів, розбудова євроколії “Київ – Львів – Скнилів”, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит.

“Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів”, – зазначали у міністерстві.