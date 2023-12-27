Про це заявив міністр Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes “Business Breakfeast.

“Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків… Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде так”, – сказав міністр.

За словами Марченка, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також – необхідних витрат.