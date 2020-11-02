Міністерство фінансів України заявило, що не може закласти компенсацію "зеленого" тарифу виробникам відновлювальної енергії до видатків державного бюджету на 2021 рік.

Про це йдеться в звіті міністерства, який є у розпорядженні видання Бізнес.Цензор.

У звіті Мінфін запропонував відмовитися від пропозиції Міністерства енергетики випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на суму 9 млрд грн для компенсації боргів перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел, які були утворені до 1 серпня 2020 року.

“Вказані пропозиції не можуть бути підтримані, оскільки збільшення внутрішніх запозичень може призвести до розбалансування державних фінансів, зниження кредитних рейтингів України, а також значного збільшення обсягу державного боргу”, – йдеться у звіті відомства.

Мінфін зазначає, що також не підтримує рекомендацію Міністерства енергетики закласти в держбюджет 3,86 млрд грн на фінансову підтримку держкомпанії “Гарантований покупець”.

“При цьому джерела збалансування державного бюджету Міненерго не визначені, а також не визначені інші, зокрема тарифні заходи надання зазначеної підтримки”, – повідомляє Міністерство фінансів.

Відомство пропонує Міненергетики та Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підготувати пропозиції про зміні законодавства, щоб врегулювати роботу ринку електроенергії.

“Міненерго спільно з НКРЕКП підготувати пропозиції щодо змін до законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, для ліквідації кризових явищ і боргів на ринку електроенергії та його збалансованого функціонування без залучення коштів державного бюджету”, – йдеться у звіті.