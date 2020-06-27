У міністра оборони Сербії Александара Вуліна виявили кооронавірус після того, як він побував на параді до Дня перемоги в Москві (Росія).

Про це повідомляє сербське агентство РТС.

Також стало відомо про зараження коронавірусом спікера Національних зборів країни Майї Гойковіч.

Наразі відомо, що Гойковіч госпіталізували до лікарні із запаленням легенів. Її стан стабільний, вона отримує необхідну терапію.

Що стосується Вуліна, то його стан добрий. У нього немає ніяких симптомів хвороби. Вулін на самоізоляції, але продовжує регулярно виконувати обов’язки міністра оборони.

Також у виданні зазначили, що Вулін зробив тест на коронавірус після того, як Гойковіч госпіталізували з COVID-19.