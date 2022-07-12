Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман впевнений, що розслідування військових злочинів в Україні триватиме багато років.

Про це він повідомив у коментарі суспільному мовнику Німеччини “ARD”.

За його словами, існують “сотні тисяч, можливо, навіть мільйони доказів, які необхідно переглянути, задокументувати та оцінити”. Ймовірно, це триватиме багато років.

Однак, Бушманн висловив упевненість, що він зможе займатися військовими злочинами в Україні, посилаючись на судові процеси в Німеччині проти кількох сирійців, які були засуджені за катування цього року та минулого року.

Зауважимо, що Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини отримало кілька сотень свідчень воєнних злочинів Росії в Україні. Воно надає технічну допомогу у розслідуванні справ та розглядає можливість роботи безпосередньо в Україні.

Також відомство отримує інформацію про російські злочини від вимушено переміщених українців, які прибули до Німеччини. Для цього було розроблено спеціальні анкети. Зокрема, аналізуються й публікації в інтернеті.