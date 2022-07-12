Про це він повідомив у коментарі суспільному мовнику Німеччини “ARD”.
За його словами, існують “сотні тисяч, можливо, навіть мільйони доказів, які необхідно переглянути, задокументувати та оцінити”. Ймовірно, це триватиме багато років.
Однак, Бушманн висловив упевненість, що він зможе займатися військовими злочинами в Україні, посилаючись на судові процеси в Німеччині проти кількох сирійців, які були засуджені за катування цього року та минулого року.
Зауважимо, що Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини отримало кілька сотень свідчень воєнних злочинів Росії в Україні. Воно надає технічну допомогу у розслідуванні справ та розглядає можливість роботи безпосередньо в Україні.
Також відомство отримує інформацію про російські злочини від вимушено переміщених українців, які прибули до Німеччини. Для цього було розроблено спеціальні анкети. Зокрема, аналізуються й публікації в інтернеті.
- Нагадаємо, триває п’ятий місяць повномасштабної агресії російської федерації в Україну. Вже понад сто днів світовий інформаційний простір переповнений повідомленнями про щоденно здійснювані російськими військовими воєнні злочини та злочини проти людяності.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.
- Інформаційна система “Книга катів українського народу” розпочала свою роботу. Вона містить у собі збірку перевірених даних російських військовослужбовців, які чинили та продовжують вчиняти злочини на території України.