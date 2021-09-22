Міністерство культури не збирається скасовувати вихідні 8-го березня та 1-го травня, лише відмовиться від додаткових вихідних, якщо свята випадають на неділю, чи суботу.

Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook.

“Спираючись на загальноєвропейську традицію, Міністерство культури та інформаційної політики пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю. Тобто, якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем”, – йдеться у повідомленні.

Міністерство пропонує залишити перенесення вихідних для религійних свят – Різдва, Великодня та Трійці, а також Нового року.

Користувачі в коментарях обурилися таким рішенням:

“В чому сенс цього? Шкода вихідних? Вони ж не оплачуються. Людям більше часу на родину, якщо хто хоче працювати – ніхто цього не обмежує. Дурниця”.

“Спираючись на загальноєвропейську практику міністерство не має бажання забезпечити захист української мови та сприяти припиненню порушень такими ЗМІ як “1+1” і ко, ІСTV, “Інтер”, тощо,… себто зайнятись своїми обов’язками?”.

Проте є і прихильники змін:

“Читаю коменти в стилі “а факт стану алкогольного сп’яніння на наступний день враховуєте?!” А хто вам в горлянку, вибачте, алкоголь заливає відрами? Невже це ті свята, на яких треба “ужиратись до парасячого визгу”? Серйозно?

Чотириденний робочий тиждень це класно, але ж всі нили, коли був карантин, і пів країни сиділо на дистанційці. Що за подвійні стандарти людського мозку??!!!

Я б всі свята урівняла – і релігійні, і традиційні, і міжнародні, і т.д.

Припадає на вихідний день – відсвяткували келихом вина і без травмування організму надлишком алкоголю, ранковий душ і на роботу (якщо то з неділі на понеділок).

А то блін в січні пів місяця відпочиваємо, в травні пів місяця відпочиваємо. І все одно мало. “Хліба та видовищ”.